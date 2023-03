17-årig fængslet i forbindelse med skudepisode nær skole i Odense

Politiet har anholdt en ung mand fra Aarhus i forbindelse med en skudepisode på Strandvejen i Seden i Odense tirsdag aften. Det oplyser Fyns Politi.

Klokken 21.13 fik politiet en melding om skud i Seden, og kort efter skuddene var blevet afgivet, blev den 17-årige anholdt af politiet.

Politiet er i gang med at undersøge, om skudepisoden hænger sammen med to sprængninger, der har været to forskellige steder i Odense inden for de seneste tre uger.

- Vi undersøger, om skudsagen her hænger sammen med de to hændelser, vi har haft med kanonslag, der er blevet sprunget foran to forskellige adresser i Odense, men det er for tidligt at konkludere på det, siger vicepolitiinspektør Claus Andkjær i en pressemeddelelse.

Tekniske spor undersøges

Politiet var tirsdag aften massivt til stede i et større område omkring Seden Skole og Fjordagerhallen i Odense.



Ifølge politiet er tirsdagens skudepisode ikke en del af bandekonflikten i Odense.

- Der pågår en efterforskning nu med henblik på at klarlægge det præcise hændelsesforløb for i aftes yderligere. Herunder taler vi med vidner og undersøger de tekniske spor, der er blevet sikret på gerningsstedet, siger Claus Andkjær.

Den 17-årige aarhusianer bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 11.30. Politiet oplyser ikke, hvad teenageren sigtes for, eller hvordan han forholder sig til sigtelsen.