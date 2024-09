I sagen om et forsøg på at sprænge en bombe i Odense i december har politiet anholdt endnu en mistænkt.



Det er en 17-årig dreng, skriver fyens.dk. Han sigtes for at have bragt 4,4 kilo plastisk sprængstof fra Sverige til Danmark sammen med andre.

I et retsmøde tirsdag vil en anklager kræve drengen varetægtsfængslet.

I forvejen er to andre mænd på 19 og 20 år fængslet. De er sigtes for forsøg på manddrab ved at sprænge bomben på Nyborgvej.