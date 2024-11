17-årigt stjernefrø stormer frem i OB: - Uha, han er god!

Stor ros fra cheftræneren

OB-træner Søren Krogh er manden, der har givet William Martin chancen på førsteholdet, og han er imponeret over offensivspillerens kvaliteter.

- Uha, han er god. Han er ukompliceret, og han er på en mission. Han er på jagt, og det kendetegner ham. Han er så stærk og initiativrig, og han vælter ind i alle situationer. Han vil have bolden, og han søger den for at gøre noget for holdet. Han er en enestående spiller på 17 år, for han spiller modent. Jeg har kun lovprisninger til overs for ham, siger Søren Krogh.

2024 har været et vildt år for William Martin, der i foråret blev topscorer i U17-ligaen og siden har fået en ny kontrakt med OB og en plads i førsteholdstruppen, ligesom han er blevet en del af det danske U18-landshold.

-Det går hurtigere, end jeg lige havde troet, men det er super fedt, at det hele kører. Jeg er jo stadig den samme William, og jeg har stadig fødderne på jorden. Jeg prøver at hvile i det og være mig selv. Men det er super fedt at spille for næsten 10.000 tilskuere i Odense nu, hvor jeg er her fra byen, siger William Martin.

En glad dreng fra Bellinge

William Martin har irske rødder og er søn af den tidligere fodboldspiller Danny Martin, der for 20 år siden spillede for flere fynske divisionsklubber, og fodbold har altid været en del af hans liv.

Han er vokset op i Odense og spillede som barn i forstadsklubben Bellinge-Brændekilde Boldklub, hvor han tidligt vakte opsigt. Det husker hans tidligere ungdomstræner Flemming Wiberg.

- Man kan aldrig forudse, hvad der vil ske, når en knægt er 10 år, men William er en anderledes type end dem, man ellers ser blive klækket ud. Han er en rigtig fodbolddreng, der er så dedikeret til spillet, og han har altid været glad for at spille og træne, siger Flemming Wiberg.