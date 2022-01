18-årige tjenere kritiserer Dok 5000: - Det er uhørt, siger fagforening

De to freelance-medarbejdere hos Dok 5000 kunne måske have opdaget de alternative løn- og arbejdsvilkår, men de modtog ikke nogen lønsedler - ikke før TV 2 Fyn rettede henvendelse til Dok 5000.

3F-sekretær: Det er helt nyt for mig

Fagforeningen 3F undrer sig over måden, at ansættelsesforholdene er på i Dok 5000, og Regnar Hansen, der er faglig sekretær i 3F Odense Gops, forstår udmærket de unges frustration.

- Det er helt nyt for mig, at man ansætter folk på den måde, siger Regnar Hansen.

Normalt får en medarbejder sin løn, selv om en vagt bliver aflyst med kort varsel.

- Kutymen er, at man kan aflyses indtil 24 timer før uden at betale. Hvis man bliver aflyst mindre end 24 timer før, skal man have sin løn, fastslår han.

Er det lovligt?

Ved at udbetale lønnen som honorar og derved B-indkomst betragtes de unge som selvstændige, der selv skal sørge for indbetaling til Skat og arbejdsmarkedsbidrag.

- Dok 5000 slipper for at beregne skat og feriepenge, så det er jo i princippet bare administrativt nemmere. Plus det er billigere i forhold til ferieloven og eventuelt andre sociale forpligtelser, de kan have, hvis det er en almindelig ansat, siger Regnar Hansen.

Er det ulovligt?

- Ikke nødvendigvis. Det kan være ulovligt, hvis man udelukkende opretter denne type stilling for at omgås reglerne, forklarer Regnar Hansen.

- Det er uhørt, at de spekulerer i, at man først senere opdager, hvordan vilkårene egentlig er - når man langt om længe får sin løn. Først dér finder man ud af, hvad det er for et system man er blevet underlagt, fortsætter den faglige sekretær i 3F i Odense.

Dok 5000: Et kæmpe administrativt arbejde

Hos Dok 5000 afviser man dog, at der bliver spekuleret i at aflønne selskabets 150 medarbejdere med B-indkomst.