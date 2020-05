180.000 kroner til litteratur: Facebook donerer penge til Odenses biblioteker

Fra 18. maj må bibliotekerne igen slå dørene op og byde læseglade fynboer ind til deres bogfyldte reoler, og det glæder bibliotekerne. Men udlån har de stadig haft masser af siden 11. marts, hvor coronakrisen lukkede alle bibliotekerne og erstattede fysiske udlån med digitale.

Gennem det digitale bibliotek Ereolen har det siden 2011 været muligt at låne stort set de samme materialer, som man finder på de fysiske biblioteker, blot i enten e-bogs- eller lydbogsformat. Her er der konstateret en brugsstigning på et sted mellem 200 og 300 procent i udlån under coronakrisen, og det har givet en øget udgift.

Udgift for bibliotekerne Den øgede mængde udlån på Ereolen har også givet en øget udgift for bibliotekerne. E-bøger: 41.000 kroner

Lydbøger: 53.000 kroner

Film via Filmstriben: 88.000 kroner Se mere

Det har Facebook Odense Data Center besluttet at støtte op om ved at donere 180.000 kroner til Odense Biblioteker og Borgerservice. Og de penge falder på et tørt sted, siger chef for Odense Bibliotekerne, Kent Skov.

- Det er med glæde, at vi har modtaget Facebooks tilsagn om støtte til vores digitale biblioteksaktiviteter. Det viser, at deres tilstedeværelse i Odense også udstrækker sig til nødvendige basisfunktioner, som kommer mange almindelige mennesker tilgode, siger Kent Skov.

Den store interesse for de digitale bøger nåede til Facebooks datacenter i Odense, der åbnede i 2017.

- Facebook handler om at forbinde mennesker og samfund plus at udnytte teknologiens magt. Så da vi fandt ud af, at der i forbindelse med nedlukningen var et øget behov for udlån af digitalt materiale i Odense, og at det har været forbundet med en stor merudgift, fandt vi det naturligt at støtte Odense Biblioteker og Borgerservice, siger Carsten Sørensen, der er Site Manager på Facebook Odense Data Center.

Hos datacenteret bliver der lagt stor vægt på den betydning, bibliotekernes digitale tilbud har for de ældste elever i folkeskolen, gymnasieelever og studerende på universitetet.

- Vi håber, at denne bevilling vil hjælpe studerende til fortsat at kunne passe deres studier hjemmefra og give alle en bedre adgang til bøger, film og lydoptagelser. Især dem, der er isoleret hjemme, siger Carsten Sørensen.

Hjælper til udvikling

Odense Bibliotekerne har cirka 500.000 besøgende om året på hjemmesiden og knap to millioner udlån af fysiske bøger. Selvom de glæder sig til igen at møde læsere på bibliotekerne, har de ikke tænkt sig at slække på den digitale platform.

- Vi vil fastholde at have et højere niveau på den digitale platform i forhold til tidligere, for jeg tror, vi kommer til at se en situation, hvor der bliver ved med at være en stigning i det digitale bibliotek. Nu har folk fået øjnene op for det, så vi kan ikke gå tilbage til, hvor vi var, fortæller Kent Skov.

Pengene fra Facebook bliver derfor modtaget med kyshånd hos bibliotekerne i den fynske storby, hvor de skal hjælpe med at udvikle den digitale platform.

- Helt konkret vil donationen gå til at medfinansiere de store merudgifter, vi har haft under corona-nedlukningen til den digitale formidling af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben. Det koster ekstra hver gang, noget digitalt indhold lånes ud, i modsætning til en bog, så man kan sige, at donationen skal bruges til mere digitalt indhold til odenseanerne, forklarer Kent Skov.

Hos Facebook Odense Data Center er de glade for, at kunne hjælpe bibliotekerne godt over på den anden side af krisen.

- Helt overordnet er vi forpligtet til at spille en positiv rolle og investere i den langsigtede vitalitet i de samfund, hvor vi opererer, siger Carsten Sørensen.