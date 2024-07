19-årig cyklede 4.500 kilometer sydpå - næste eventyr bliver "endnu vildere"

På trods af angsten for om cyklen kunne klare mosten eller i værste fald blive stjålet, har det ofte været mentalt, at de største kampe har fundet sted – heriblandt ensomhed.

- Jeg fandt alligevel mig selv sidde ved et bord, kigge på de høje bjerge og tænke for mig selv: "Hold kæft, hvor kunne det være fedt at sidde her med nogle venner. Hvor kunne det være fedt at dele det her med nogen," siger Oliver.

Om aftenen når Oliver Hvam ankom til det sted, han nu engang skulle være for natten, ringede han sammen med familie, kæreste og venner for at høre, hvordan det gik derhjemme og for at dele sine oplevelser.