19-årig dræbt: Politiet søger fortsat vidner for at lægge "puslespillet"

Fyns Politi er lige nu i gang med at afhøre nogle af de personer, der har henvendt sig. Men om det er noget, der kan være med til at lave et gennembrud, vil han ikke ind på.



- Med sådan en sag her kommer der mange oplysninger ind, så må vi forsøge at lægge puslespillet og danne os et overblik, siger Jack Liedecke.

Søger vidner

Det er ifølge Jack Liedecke ofte sådan, at vidner kommer frem efter at have læst om sagen i medierne og reflekteret over, om man har set noget.



Derfor søger politiet stadig vidner i sagen.