19 nye navne på plakaten: Party-starterne fra Black Eyed Peas kommer til Tinderbox

Har du lyst til at skråle med på My Humps eller Where Is The Love?

I så fald bør du indløse billet til sommerens Tinderbox festival i Tusindårsskoven, for her kommer bandet bag de førnævnte hits, og mange flere med gang i den, amerikanske Black Eyed Peas.

Festivalen, der allerede tæller store navne som Red Hot Chili Peppers og Maroon 5, har fredag offentliggjort 19 nye navne.

Udover Black Eyed Peas byder Tinderbox blandt andet også på australsk singer-songwriter pop i form af Dean Lewis, og der er også dansk pop-gensyn med Lukas Graham.

Nye engelske navne

Hvert år præsenterer Tinderbox på Teltscenen en række artister, de spår en lys fremtid, og i år er det især på den engelske popscene, at der er guld at komme efter.

RAYE hitter lige nu stort med sit længe ventede debutalbum, der rummer radiohits som Black Mascara og 070 Shake-samarbejdet Escapism.

Cat Burns er nomineret til to BRIT Awards for sin moderne singer-songwriting og singler som Go og Ghosting.

Mimi Webb står bag radiohits som House On Fire og Good Without og excellerer sammen med stjerneskuddet Dylan i ørehængende popsange.



Rekordår

Tinderbox havde sin debut i 2015, og har for længst markeret sig som Fyns største musikfestival. Sidste år slog festivalen rekord med 48.000 daglige gæster på pladsen.

Tinderbox' foreløbige lineup tæller 31 navne, der nok skal skabe en fest. Se hele listen af danske og udenlandske kunstnere her.

På Midtfyn ligger Egeskov Slot, der huser en anden stor, fynsk festival, Heartland.

Der er også store popkunstnere på plakaten, men festivalen har modtaget kritik for at svigte sit kernepublikum.