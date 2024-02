En ansat på Odense Universitetshospital sidder torsdag eftermiddag på anklagebænken ved et grundlovsforhør ved Retten i Odense. Han er sigtet for at stjæle flere tusinde stærkt smertestillende piller, og for at ville sælge eller give dem videre til ukendte personer.

Manden, som bor i Otterup, erkendte begge sigtelser ved starten af grundlovsforhøret, hvorefter politiets anklager bad retsformanden om lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Således kan pressen ikke overvære resten af grundlovsforhøret.

Tyveriet foregik i et medicinrum på OUH's Fælles Akutmodtagelse i perioden fra 19. december sidste år og frem til i dag.

I alt er han sigtet for at stjæle 1900 morfinpiller, 1350 tramadolpiller, 450 oxycontinpiller, 100 piller med metadon og 100 med lignende stærkt smertestillende præparat.

Retten i Odense vil senere i dag beslutte om manden skal varetægtsfængsles.