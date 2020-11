20-årige Frederikke lever med diabetes: - Mange tror, at det kun er en fysisk sygdom

20-årige Frederikke Mathiesen fra Odense har haft diabetes, siden hun var fem år og husker derfor ikke et liv uden.

Alligevel mærker hun dagligt presset af altid at være styret af sit blodsukker.

Det er hver gang, jeg skal et eller andet - spise, stå op, ud at løbe, bare gå en tur eller ned at handle, så skal jeg være opmærksom på, at mit blodsukker ligger, hvor det skal Frederikke Mathiesen, diabetespatient, Odense

- Det er overvåget hele tiden, så når det ikke lige ligger, som det skal, føles det som om, jeg har gjort et eller andet galt og har svigtet det her ansvar. Og så stresser jeg over, at jeg ikke har gjort det godt nok, siger hun.

- Man vænner sig aldrig rigtig til det psykiske. Det har jeg i hvert fald ikke gjort endnu.

Og det er Frederikke Mathiesen langt fra alene om. En ny undersøgelse fra Steno Diabetes Center i Odense viser nemlig, at næsten halvdelen af unge diabetespatienter oplever det såkaldte diabetesstress.

Kan aldrig holde fri

Undersøgelsen fra Steno Diabetes Center i Odense viser, at det blandt alle diabetikere er omkring hver tredje, der stresser over deres sygdom. Blandt de unge ligger tallet på fire ud af ti.

- Denne her diabetesrelaterede stress er ikke en sygdom, men den betegner den følelsesmæssige belastning, man kan opleve i livet med diabetes, siger Julie Mouritsen, diabetespsykolog ved Steno Diabetes Center i Odense.

Læs også Fedmerapport: Hver femte teenager vejer for meget

For Frederikke Mathiesen har det især været svært, fordi diabetes samtidig er usynlig for mange.

- Folk, der måske har kendt mig i et eller to år, har ofte ikke lagt mærke til det. Men det er hver gang, jeg skal et eller andet - spise, stå op, ud at løbe, bare gå en tur eller ned at handle, så skal jeg være opmærksom på, at mit blodsukker ligger, hvor det skal, og om jeg overhovedet kan tage af afsted, siger hun.

- Der er et virkelig stort ansvar i det, og der er et ansvar, man ikke slipper for. Man kan ikke vælge at sige: I dag har jeg ikke lige lyst til at tage mig af det.

Det er ikke uproblematisk

Forskning på området viser, at mennesker med såkaldt diabetesstress er mindre tilbøjelige til at spise sundt, dyrke motion og holde et stabilt blodsukkerniveau.

Og skal man hjælpe dem, er det ifølge diabetespsykolog Julie Mouritsen vigtigt at anerkende, at det ikke er uproblematisk at leve med en sygdommen.

- Os som behandlere skal også være opmærksommme på, at det er faktisk er et ganske almindeligt følge ved livet med diabetes, at man kan udvikle denne her emotionalle belastning - diabetesstress. Det skal gøres til en vane, at det er noget, der automatisk bliver spurgt ind til, når vi møder diabtespatienterne, siger diabetespsykologen.

Læs også Bestemmer dit blod, om du bliver tyk eller tynd?

Frederikke Mathiesen er da også overbevist om, at et større fokus på det kunne have hjulpet hende.

- Der er mange, der tror, at det kun er en fysisk sygdom, så jeg synes, det ville være en rigtig god idé at få mere fokus på de psykiske aspekter, fordi de tit bliver glemt, siger hun.

- Det ville have været rart med det her fokus for nogle år tilbage, men jeg er glad for, at det kommer nu.