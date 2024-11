20-årige Martin fiskede granat op af åen - så kom bomberydderne

Med en kammerat og deres magneter gik han på jagt efter glemt guld i Odense Ås mudrede vand - en hobby han har fået for nylig.

- Jeg kan med det samme se, at det er en håndgranat, da jeg trækker magneten op. Vi går lidt i selvsving, men vi tænker, at det er bedst at kontakte politiet, fortæller han.

For håndgranaten, den var stadig ladt.