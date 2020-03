Corona på OUH: 20 ud af 40 testet positive på én dag

Tirsdag blev 20 ud af i alt 40 personer, der har været visiteret til podning på Odense Universitetshospital (OUH), testet positive for coronavirus. Det fortæller kilder med indgående kendskab til situationen på OUH til TV 2/Fyn.

Den store andel af positive testresultater skyldes først og fremmest, at de personer, som er blevet podet på sygehuset, er blevet udvalgt til undersøgelse via sygehusets coronahold, som på baggrund af oplysninger om personernes rejseaktiviteter til særligt coronaramte områder samt personernes sygdomssymptomer, har vurderet dem egnede til en egentlig undersøgelse.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er desuden foreløbigt to OUH-ansatte testet positive for coronavirus, efter at de begge har rejst i Norditalien.

Under 50 ansatte i karantæne

Den ene af de ansatte arbejder på OUH i Svendborg. Den anden på hovedsygehuset i Odense. Ingen af de to har dog været på arbejde efter hjemkomst fra Italien. Derfor har de to ansatte ifølge TV 2/Fyns oplysninger ikke kunnet smitte kollegaer eller patienter.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er under 50 OUH-ansatte på Fyn i skrivende stund i karantæne.

Desuden er mindst en indlagt patient på OUH testet positiv for coronavirus. Patienten har været indlagt med en anden lidelse, men er for nylig blevet testet positiv på grund af mistanke om coronavirus. Personen er nu i isolation. Yderligere er en indlagt patient blevet testet for coronavirus. Sygehuset afventer i skrivende stund prøveresultatet.

TV 2/Fyn har hele ugen uden held forsøgt at få Region Syddanmark, som driver sygehusene på Fyn, til at give aktuelle tal for coronasituationen på OUH.

I regionen henviser man til Styrelsen for Patientsikkerhed, som heller ikke vil levere lokale tal. Torsdag forventer Statens Serum Institut, at myndighederne vil offentliggøre lokale og regionale tal for antal af coronasmittede.

340 danskere smittet på landsplan

I alt 340 danskere er blevet smittet med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut onsdag eftermiddag. Det er en stigning på 78 siden tirsdag.

Derudover er 1.894 danskere på landsplan blevet testet for coronavirus, mens 1.231 er i karantæne.

Statens Serum Institut forventer, at omkring 60 procent af Danmarks befolkning på et tidspunkt over de næste år vil blive smittet. Det svarer til 3,5 millioner danskere.

Den første dansker, der blev smittet, er siden blevet meldt rask igen.