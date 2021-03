20 personer sigtet for ikke at bære mundbind i Vollsmose

I alt 20 personer er blevet sigtet for ikke at bære mundbind i detailhandlen i Vollsmose, siden nye, skærpede regler blev indført i Odense-bydelen 10. marts. Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Reglerne i detailhandlen dækker over udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet.

Derudover er 20 personer blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet siden 30. januar. De sigtede står til at få en bøde på 2.500 kroner.

Flere sigtelser end i 2020

Sammenligner man med hele 2020, var der i alt 137 personer på Fyn, der blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. I alt 15 personer blev i 2020 sigtet for ikke at bære mundbind. Kravet om mundbind blev dog først indført i august.

I sidste uge trådte nye skærpede regler for krav om mundbind i kraft i Vollsmose Sogn. De nye regler er indført på grund af et større smitteudbrud i bydelen.

Konkret betyder det, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man har en særlig grund til, at man ikke er i stand til at bære mundbind.

Skærpede krav Krav Krav om mundbind gælder i detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway). For detailhandlen betyder skærpelsen, at der skal være opsat skiltning om krav om mundbind. Undtagelser Det vil fortsat være sådan, at kravet om mundbind ikke gælder personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Kilde: Fyns Politi

Sådan er forskellen på reglerne

Hvis man ikke har mundbind på i et supermarked i resten af Odense, kan man blive bedt om at tage et på, og hvis man nægter, får man en bøde.

Hvis man til gengæld går ind i et supermarked i Vollsmose uden mundbind, får man ingen advarsel, men bare en bøde.

Der bor omkring 9.200 mennesker i Vollsmose. Selv om smitteudbruddet ikke længere er på sit højeste, gælder de nye regler indtil 7. april.