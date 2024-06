20 spillere kan forsvinde: OB står foran kæmpe udrensning og et svært regnestykke

Det kan også blive en dyr øvelse for OB at skille sig af med spillere, der har længerevarende aftaler med klubben. Det har været fremme i flere medier, at OB betalte op mod ni millioner kroner for Sven Köhler i sommeren 2023, og den tyske midtbanemand kan nu forlade klubben gratis på grund af en klausul i hans kontrakt. Det regnestykke koster dyrt på spillerbudgettet i OB.

Samtidig må man forvente, at nogle spillere vil blive solgt billigere end budgetteret på grund af den nye virkelighed. Og endelig er der spillere, som OB gerne vil af med, men som er på kontrakt. Det koster også penge at ophæve en kontrakt, hvilket kan blive en realitet, hvis man ikke kan få solgt en spiller.

Stor udskiftning i vente

De kommende uger og måneder kræver derfor grundigt arbejde af sportsdirektør Troels Bech og rekrutteringschef Jimmi Nagel. Problemet for dem begge er imidlertid, at de samtidig kommer til at arbejde under et vist tidspres. OB starter træningen frem mod den kommende sæson den 24. juni, og allerede i weekenden 18.-20. juli begynder sæsonen i 1. division.

Transfervinduet i Danmark er åbent helt frem til 31. august, hvilket betyder, at spillere kan skifte klub helt frem til den dato. Derfor vil der reelt være usikkerhed om OB-truppen de næste to-tre måneder. Så længe der kan forhandles med klubber og spillere, vil der kunne ske udskiftninger i OB-truppen, og al planlægning kan blive vendt på hovedet, hvis det rigtige tilbud dukker op.