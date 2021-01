21-årig anholdt for drab på tilfældig i Vollsmose

En 21-årig mand er tirsdag blevet anholdt og sigtet for drab på tilfældig borger, der befandt sig i skudlinje, da to bander skød mod hinanden i Egeparken Vollsmose i juni.

Det oplyser Fyns Politi.

Den dræbte var den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der tilfældigt befandt sig i skudlinjen under en skudveksling mellem to stridende grupperinger i området.

- Dagens anholdelse er en meget vigtig milepæl i denne sag, hvor efterforskerne virkelig har arbejdet benhårdt på at skaffe det nødvendige grundlag for at kunne skride til en anholdelse.

- Vi har jo tidligere sagt, at vi havde en klar formodning om, hvem der afgav det dræbende skud, men at vi var nødt til at holde det for os selv, hvor langt vi var med efterforskningen, fordi det er et vanskeligt miljø at efterforske i.

- Jeg kan stadig ikke komme nærmere ind på detaljerne, men dog sige, at der bag dagens anholdelse ligger et meget intensivt og yderst minutiøst efterforskningsarbejde, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense onsdag formiddag. Der vil fra anklagemyndighedens side blive anmodet om, at grundlovsforhøret foretages for lukkede døre.

Ud over selv anholdelsen af den formodede drabsmand, så har politiet tirsdag også ransaget flere adresser i forbindelse med sagen.

Skudepisoden ved Egeparken i Vollsmose var en konsekvens af en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

Fyns Politi oprettede i forbindelse med konflikten både skærpet strafzone og visitationszone af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed.

Resultat af flere måneders intensiv efterforskning

Den 17. september frigav politiet video og billeder af den formodede gerningsmand samt en beskrivelse af flugtruten efter skudepisoden. Otte dage senere, den 25. september, kunne politiet anholde en 25-årig mand og sigte ham for medvirken til drabet. Manden sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.

Dengang kunne politiet fortælle, at der formentlig ville komme flere anholdelser i sagen. Men der skulle altså gå yderligere knap fire måneder, før det var muligt at anholde den mand, som politiet mener afgav det dræbende skud og som i flere måneder har været i politiets søgelys.

- Jeg forstår godt, hvis noget synes, der er gået rigtig lang tid, inden vi i dag (tirsdag, red.) kunne anholde den formodede drabsmand, men det er bare nødvendigt, at grundlaget for anholdelsen er det rigtige. Det er baggrunden for, at det har taget så lang tid.

- Det her er en sag, der med rette har skabt stor utryghed blandt de mange mennesker, der bor og arbejder i Vollsmose. Jeg håber meget, at vi med anholdelsen i dag kan bidrage til at genskabe trygheden, men også samtidig sende et klart og utvetydigt signal til det kriminelle miljø om, at politiet holder fast og bruger alle muligheder for at få straffet dem, der ikke holder sig på den rigtige side af loven, siger Jesper Pedersen

Sådan forløb den fatale hændelse

Her følger hele det forløb, som politiets efterforsking er kommet frem til.

Har fortsat brug for hjælp

Fyns Politi vil fortsat meget gerne høre fra borgere, der eventuelt måtte ligge inde med informationer om episoden omkring drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114, ligeom man kan kontakte Vollsmose nærpoliti eller sende et tip på politi.dk.