21-årig fremstillet i retten: Formodet drabsmand nægter sig skyldig

Onsdag formiddag er der grundlovsforhør ved Retten i Odense, efter Fyns Politi tirsdag kunne anholde, hvad de formoder er den person, som i juni 2020 skød og dræbte den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail i Vollsmose.

Den anholdte er en 21-årig mand, som politiet har sigtet for tre forskellige forhold. Han er sigtet for manddrab, for besiddelse og anvendelse af pistol samt for planlægning af køb af 350 gram kokain, som han og en medgerningsmand skulle have haft til hensigt at købe i Aarhus for 114.000 kroner.

Den sigtede 21-årige nægter sig skyldig i alle tre forhold, fortæller TV 2 Fyns reporter fra Retten i Odense.

I forhold til drabssigtelsen mener anklageren, at der fortsat er minimum to medgerningsmænd på fri fod.

Læs også 21-årig anholdt for drab på Abdinur i Vollsmose

Fyns Politi anholdt i september en 25-årig mand, som blev sigtet for medvirken til drabet. Manden sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.

Af hensyn til sagens opklaring har dommeren valgt at holde dørene lukkede ved onsdagens retsmøde, ligesom dommeren også har nedlagt navneforbud i sagen.

Den dræbte var den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der tilfældigt befandt sig i skudlinjen under en skudveksling mellem to stridende grupperinger i området.

Har fortsat brug for hjælp

Fyns Politi vil fortsat meget gerne høre fra borgere, der eventuelt måtte ligge inde med informationer om episoden omkring drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114, ligesom man kan kontakte Vollsmose nærpoliti eller sende et tip på politi.dk.

(Opdateres..)