22-årig fængslet efter dødsulykke

Opdateret 12.08.

Lørdag formiddag er den 22-årige mand, som fredag blev anholdt efter en dødsulykke i Gudme, blevet fremsat i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Erik Skov.

Manden er blevet varetægtsfængslet af en dommer indtil den 6. december, oplyser politiet. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Den 22-årige blev anholdt grundet mistanke for at have ført bilen under påvirkning af alkohol, oplyste politiet fredag.

Fire unge mænd kom til skade i ulykken, mens en ældre dame omkom.