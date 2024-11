22-årig skal i fængsel i halvandet år for trafikdrab

Anklageren gik efter tre år og ti måneders fængsel samt en udvisning af den 22-årige, som er syrisk flygtning og kom hertil i 2019. Når anklageren ikke fik fuldt medhold, skyldes det blandt andet, at forurettede cyklede over for rødt lys.

I et anklageskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, kaldte Anklagemyndigheden manden for "særligt hensynsløs", blandt andet fordi han den skæbnesvangre nat kørte i regnvejr uden overhovedet at have et viskerblad monteret på forrudens vinduesvisker. I stedet var der ifølge politiet viklet et stykke plastik rundt om viskerarmen, hvilket gav føreren et begrænset udsyn.

Blodprøver efter anholdelsen viste i øvrigt, at manden var påvirket af det psykoaktive stof THC, som stammer fra hampplanten, samt det bevidsthedspåvirkende stof Tramadol.

Ved anholdelsen var manden både i besiddelse af hash og Tramadol til eget forbrug, fremgår det.