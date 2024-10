22-årig tiltales efter vanvittigt trafikdrab på cyklist

21. oktober 2023 kørte en nu 22-årig mand en 57-årig cyklist ihjel. Det skete klokken 03.26 om natten, hvor ingen vidner så trafikdrabet. Alligevel stoppede den 22-årige ikke op for at hjælpe den hårdt kvæstede cyklist.

Episoden blev dog fanget på et overvågningskamera, og omtrent 40 minutter senere blev manden anholdt på en adresse i Odense og senere varetægtsfængslet.

Et år senere står den 22-årige mand nu tiltalt ved Retten i Odense for uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder. En sag som starter 8. november.

Særligt hensynsløs

I et anklageskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, kalder Anklagemyndigheden manden for "særligt hensynsløs", blandt andet fordi han den skæbnesvangre nat kørte i regnvejr uden overhovedet at have et viskerblad monteret på forrudens vinduesvisker. I stedet var der ifølge politiet viklet et stykke plastik rundt om viskerarmen, hvilket gav føreren et begrænset udsyn.

Blodprøver efter anholdelsen viste i øvrigt, at manden både var påvirket af det psykoaktive stof THC, som stammer fra hampplanten, samt det bevidsthedspåvirkende stof Tramadol.

Ved anholdelsen var manden både i besiddelse af hash og Tramadol til eget forbrug, fremgår det.

Manden står samtidig anklaget for at undlade at underrette politiet om ulykken samt for at efterlade den hjælpeløse cyklist, som han netop havde kørt ned på Ejbygade i Odense.

Alene tiltalen om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder har en straframme på op til otte års fængsel.

Det er uvist, hvordan den 22-årige forholder sig til anklagemyndighedens tiltaler.