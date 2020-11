23-årig ville sælge 400 gram amfetamin

En 23-årig mand fra Odense er fredag aften blevet anholdt.

Manden blev anholdt, fordi han ville sælge amfetamin.

- Han bliver fremstillet for at have været i besiddelse af lidt mere end 400 gram amfetamin og derudover kokain og hash med salg for øje, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Efterforskning fortsætter

Af hensyn til den videre efterforskning kan vagtchefen ikke oplyse, hvor manden blev anholdt, eller hvad der førte politiet til manden.

- Det kan være, de (efterforskningsgruppen, red.) har gang i mere, fortæller Ehm Christensen.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i løbet af lørdagen.