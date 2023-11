23 sejre i 77 kampe: Andreas Alm er blandt de værste OB-trænere i 32 år

Andreas Alm er fortid som cheftræner i OB.

Svenskeren, der i sommeren 2021 blev frikøbt af den svenske klub BK Häcken, nåede at være i den fynske superligaklub i to år, fire måneder og 15 dage.

I BK Häcken lykkedes det Andreas Alm at kvalificere holdet til Europa League ligesom holdet i Allsvenskan endte i top-4 fem år i træk. Men et fynske eventyr blev det altså ikke til.



Andreas Alm blev fyret efter et nederlag på 3-1 til FC Fredericia i 4. runde af pokalturneringen onsdag aften. Søren Krogh bliver cheftræner året ud. Han var tidligere assistent for Alm.



Andreas Alm nåede ifølge superstats.dk at stå i spidsen for OB i 77 superligakampe med 23 sejre, 27 uafgjorte og 27 nederlag til følge. Det giver et pointsnit på 1,25, hvilket er det fjerdedårligste af alle OB-trænere siden Superligaens grundlæggelse i 1991.

Tager man Poul Hansen og Jens Plambech, der hver især fik henholdsvis 11 og 12 kampe i spidsen for OB, ud af ligningen, står Andreas Alm tilbage som den næstdårligste OB-træner i 32 år, hvis man alene kigger på pointgennemsnittet i landets bedste fodboldrække.

Tabellen viser, at Lars Olsen, Bruce Rioch og Michael Hemmingsen oppebærer de højeste pointsnit i samme periode.