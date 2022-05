2.300 sports- og lystfiskere til kamp for Odense Fjord

En af de lystfiskere, der nu vil byde sin viden til, er Jørgen Alvin Pedersen fra Odense. For ham er det magtpåliggende, at der igen kommer liv i fjorden.

- Frygten herude er jo, at det bliver en stor kloak, siger han.

Biologer fra Syddansk Universitet begynder i denne måned at plante ålegræs ud i fjorden for at undersøge, om det kan være med til at bringe livet tilbage i fjorden.

Stort samarbejde i gang

Oven i købet blev der i sommeren 2021 lanceret et opsigtsvækkende samarbejde af en række aktører rundt om Odense Fjord

Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen Centrovice, Fjernvarme Fyn, Odense Havn og Lindø, Odense Renovation, VandcenterSyd, SEGES og Syddansk Universitet gik sammen og præsenterede begyndelsen på en redningsplan for Odense Fjord.

Siden er Faaborg-Midtfyn-, Nordfyns-, og Kerteminde Kommune også kommet med.

- Jeg kan jo se, at der er masser af eksperter på. Der er Aqua DTU, og der er biologer, der kigger på bundforhold. De kigger på, om der skal mere ålegræs ud og alverdens ting.

- Det, vi siger som lystfiskere og borgere i Odense er, at hvis de på et tidspunkt kommer frem til en løsning, så vi vil gerne være med til at understøtte det, siger Jørgen Alvin Pedersen

Mandag mødtes flere foreninger de med Odenses Klima- og miljørådmand, Tim Vermund (S), til en snak om fjordens tilstand.



- Det er jo ikke kun lystfiskerne, der sviner. Men vi er måske nogle af dem, der ser det først. Og på nuværende tidspunkt - hvor fjorden er død - jamen hvad gør man så?, siger Allan Birk Hansen, der er formand for Odense Sportsfisker Klub

- I stedet for at pege på alle andre og sige, det er den og den, der sviner, så lad os dog prøve i en god ånd at se, om der er nogle trin, vi ikke har taget. For det der med at stille sig op og sige "du er dum, og du er dum", det får vi ikke nogen ren fjord ud af.