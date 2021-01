24-årig snittet med kniv i låret i Vollsmose

Politiet var lørdag aften massivt til stede med mindst otte patruljevogne i bydelen Vollsmose i Odense, efter at en 24-årig mand blev snittet i låret med en kniv.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard natten til søndag.

Ifølge vagtchefen blev den 24-årige snittet med kniv, da han steg af bybussen på Vollsmose Allé klokken 20.40.

- Hans fortælling er, at der er seks mænd med i bussen, som han ikke lige kender, og at en af de seks mænd snitter ham i låret, da han hopper af bussen, hvorefter de løber derfra mod noget, der hedder Egeparken, siger Peter Vestergaard.

Masseslagsmål i Ejbygade

Vagtchefen fortæller, at politiet fik anmeldelsen omkring klokken 20.40.

Efter episoden afsøgte betjente et område langs Vollsmose Allé ud for Egeparken. Et busskur blev også afspærret og undersøgt for spor.

Peter Vestergaard oplyser natten til søndag, at politiet har afsluttet sine undersøgelser på stedet. Der er endnu ikke noget umiddelbart bud på motivet for overfaldet.

Næsten samtidig med anmeldelsen om knivstikkeriet på den 24-årige mand fik Fyns Politi en melding om masseslagsmål i Ejbygade. Flere patruljer blev sendt til stedet, men da man nåede frem var slagsmålet tilsyneladende opløst.

- Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre, siger Peter Vestergaard.

Flere knivstikkeri

Fredag eftermiddag blev en anden 24-årig mand også stukket med kniv i Vollsmose. Det skete i centeret Vollsmose Torv, hvor forurettede blev stukket i låret klokken 12.50.

Siden da har Fyns Politi været massivt til stede i området for ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen at undgå en eventuel hævnaktion.

Politiet har endnu ikke be- eller afkræftet, om knivstikkeriet lørdag aften hænger sammen med dét, der blev begået fredag eftermiddag.

Torsdag aften blev en 18-årig mand stukket ned på banegården i Odense.

Knivstikkeriet skete klokken 20.49, og politiet kunne kort efter anholde to teenagedrenge i sagen. Der er tale om en 15-årig og en 17-årig - også fra Odense. Politiet fandt også kniven, der var blevet brugt.

I løbet af natten til fredag er drengene blevet afhørt, og den 17-årige har erkendt, at det er ham, der har stukket den 18-årige. Det fremgår også af de overvågningsvideoer, som politiets efterforskere har præsenteret for drengene.

Den 15-årige er blevet løsladt igen.