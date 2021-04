240 boliger opføres ved letbane-endestation

Grunden ligger ud til Svendborgvej og omkranses af Egelundsvej, Stationsvej og Hjallesegade.

Projektet er navngivet Admiralens Have, og er opkaldt efter den have, der hørte til portnerboligen til den gamle maskinfabrik på grunden.

Projektet består af to- og fireværelses lejligheder samt rækkehuse i to plan. Det er tegnet af Arkitema Architects, og ifølge AG Gruppens administrerende direktør Robin Feddern, er det sjovt for virksomheden, at være en del af sin hjembys udvikling:

- Odense gennemgår disse år en spændende udvikling mod at blive en bæredygtig storby. Vi synes, det er sjovt at være en del af denne udvikling af vores hjemby, og med vores nye projekt i Hjallese giver vi byen 240 nye, bæredygtige boliger, hvor der ud over den indre kvalitet i boligerne i høj grad også er tænkt over livet mellem husene, siger Robin Feddern.