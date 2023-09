25-årig dømt for børneporno, men slipper med skrækken

En 25-årig mand kunne ved retten i Odense mandag ånde lettet op. Han var tiltalt for distribution af børneporno i den groveste kategori, og anklageren mente, at han skulle 40-60 dage i fængsel og udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Men selvom manden, der i 2018 flygtede fra krigen i Syrien sammen med sin familie, blev kendt skyldig i anklagen, var det en enig domsmandsret, som gav manden 40 dages betinget fængsel. Og dermed ingen udvisning af Danmark.

Konkret var han tiltalt for at have sendt en video med børnepornografisk materiale til en ven via Messenger helt tilbage i maj 2020.

Det var længe siden, måtte anklageren også medgive, og på mange tekniske og praktiske spørgsmål kunne den tiltalte også blot svare "det kan jeg ikke huske". De to kammerater havde sendt mange sjove videoer til hinanden i tidens løb, men børneporno havde aldrig været en del af det, fortalte både den tiltalte og hans ven, som var sagens eneste vidne.

Den 25-årige ustraffede mand var tydeligt nervøs, men fortalte, at han har sin egen frisørsalon, og at han dermed bidrager til huslejen hos sine forældre, hvor han og hans søskende stadig bor.

Han fortalte også, at han og hans kæreste har planer om at holde bryllup næste år, og at de venter deres første barn sammen.

Det var alt sammen noget, som forsvareren mente talte imod en ubetinget fængselsdom og altså også en udvisning af Danmark. Dommeren lagde i sin dom vægt på mandens gode personlige forhold, og at forbrydelsen er sket for mere end tre år siden.