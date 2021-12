25-årig omkommet efter tragisk ulykke

Uheldet blev meldt ind til politiet klokken 04.22. Føreren af bilen var en 27-årig, der også kommer fra Odense.

En bilinspektør undersøger nu ulykkesstedet for at kunne klarlægge, hvordan uheldet er sket. - Det tyder på, at der er tale om et tragisk uheld, siger vagtchefen.

Den 25-åriges pårørende er underrettet.

Her skete uheldet