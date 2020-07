25. gang med fodboldskole: - Fodbold er meget sjovere end kedeligt kontorarbejde

En masse fodboldglade unge fynboere har i denne uge spillet på BBB’s årlige fodboldskole i Bellinge. Her har de lært en masse tricks fra selvsamme øvelser, som de lærer på landsholdet.

Ti-årige Albert Bornebusch er glad for at være på fodboldskolen, og han har da også lagt fodboldplaner for fremtiden.

- Fodbold er meget sjovere end et kedeligt kontorarbejde. Så det har været en rigtig sjov uge, siger han.

Samme øvelser som på landsholdet

Med årets tema har Albert også rig mulighed for at blive bedre. Temaet er nemlig ’Træn som Landsholdet’, og trænerne har fået udleveret træningsøvelser, som de også bruger på både dame- og herrelandsholdene i fodbold.

- Det er nemt at være træner i år, for man har fået øvelserne på forhånd. Nogle af dem kan dog godt være lidt svære, så der har jeg skullet justere sværhedsgraden, siger Søren Kjellerup Sørensen, der træner U12-spillerne på fodboldskolen.

Han har været træner på fodboldskolen de seneste par år og nyder altid at komme tilbage.

- Børnene giver den gas. Når de kender øvelsen, så er det super, så det er en kæmpe fornøjelse med den gejst og glæden, de har ved at score, siger Søren Kjellerup Sørensen.

På fodboldskolen møder børnene spillere fra andre hold i lokalområdet. Der giver et helt særligt fællesskab på fodboldskolen. Foto: Mads Ingemann

For børnene har det været en meget lærerig uge.

- Jeg har lært, hvordan man skyder, og hvordan man laver en meget præcis aflevering. Det har vi haft rigtig meget om. Og så har vi spillet meget kamp, siger 11-årige Emilie Frølund Andersen, der er med for andet år i streg.

- Jeg har lært at skyde bedre og at stå på mål, men egentlig vil jeg helst være ude i marken, siger 10-årige Albert Bornebusch.

Der skal være plads til alle

De to unge spillere ser også med store øjne efter en landsholdsplads. Og hvis man spørger lederen, så kan der da også være store talenter i klubben.

- Det er tidligt at svare om nogen kan komme på landsholdet. Men i de helt små har vi tre spillere, der er helt outtstanding. Hvis de kører på, så ser det godt ud, siger Dennis Rytter Marten, der har været leder for fodboldskolen i 15 år.

Men selvom der er fokus på landsholdsøvelser og store stjerner, går fodboldklubben BBB meget op i, at fodboldskolen skal være for alle.

... og der var mål! Emilie Frølund Andersen har lært meget om at skyde bolden i kassen. Foto: Mads Ingemann

For 11-årige Emilie Frølund Andersen har det også givet meget mere end bare det faglige.

- Det har været rigtig sjovt, og jeg har fået en del venner her på skolen, siger hun.

Ugen afsluttes fredag med en finalekamp, hvor SuperBrugsen i Bellinge har støttet med en præmie. Der er intet ringere end tre kilo slik på højkant til vinderen.

