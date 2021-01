25 portører vaccineret mod corona: - Man skulle tro, der ikke blev skelnet mellem frontpersonalet

Hver dag knokler Odense Universitetshospitals serviceassistenter på at få hverdagen på sygehuset til at glide. De transporterer patienter på tværs af afdelinger, de gør rent, og de udfører reparationer af udstyr.

Flere arbejder jævnligt på covid-afsnit, men alligevel er kun omkring 25 serviceassistenter vaccineret mod corona.

- Vi går som faggruppe rundt på mange afdelinger. Man skulle tro, at uanset, hvilken faggruppe man tilhører, ville man som frontpersonale stå forrest i køen, uden der blev skelnet mellem, hvem man er, fortæller servicesassistent Karsten Low.

Sygehusdirektører vaccineret

Tidligere onsdag kom det frem, at tre sygehusdirektører på OUH havde ladet sig vaccinere - en handling Karsten Low og hans kolleger langt fra er imponeret over.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men jeg havde håbet på, at de havde lidt mere pli og kunne se, at i den stilling, de sad i, var det ikke relevant at få den, fortæller han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen blev de tre sygehusdirektører vaccineret med overskydende vacciner. Den køber Charlotte Vincentz Petersen, der er formand for 3F Odense, ikke.

- Det er en søgt forklaring, for der er altså 10.000 ansatte på OUH, så det virker besynderligt, at de tre første, man lige kunne finde, var sygehusdirektører. Det er en ommer, siger hun til TV 2 Fyn.

Glemt i vaccineplanen

- Min første reaktion var, at jeg blev voldsomt vred, og jeg blev vred på vegne af de rengøringsassistenter og serviceassistenter ude på OUH, som ikke har fået tilbudt vaccinen. Det ser ud som om, de er helt glemt i forhold til at få lagt en vaccineplan, hvor frontpersonalet er dem, der skulle vaccineres først, fortæller Charlotte Vincentz Petersen.

OUH oplyste i mandags, at man har fuldvaccineret cirka 1.000 af de 4.000 medarbejdere, man kategoriserer som værende frontpersonale.

- Vi kunne godt tænke os, at de lavede en plan, når de nu får vaccinerne i hænde. Vi vil gerne på den liste, så vi kan passe vores arbejde på bedst mulig måde, siger serviceassistent Karsten Low.

Det forventes, at der bliver leveret nye vaccinerne til Danmark på søndag.