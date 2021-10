2,5 uge til valget: Socialdemokratiet har åbnet valgbutik - to måneder efter Venstre

Og med 2,5 uge tilbage har Socialdemokratiet i Odense Kommune netop valgt at åbne deres valgbutik - godt to måneder efter Venstre åbnede deres valgkontor i det centrale Odense. Men borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), mener ikke, at det er noget problem, at borgerne får otte uger til at glæde sig over julen, men kun 2,5 uge til at forberede sig på et afgørende kryds.

- Det er passende. Vi brugte alle kræfter på valgplakater i sidste uge. Med 2,5 uge tilbage af valget vil odenseanerne gerne snakke, og vi vil gerne holde butikken åben og være tilstede fra nu, forklarer han.