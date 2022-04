250 børneforfattere har lavet bøger til biblioteket

Under børnenes sætninger har skolens lærere skrevet de rigtige sætninger.

- Det har været rigtig spændende og børnene spørger ofte, hvornår de kan arbejde med det. De går meget op i det, siger klassens dansklærer, Louise Eglin Andersen og tilføjer:

- At de børnestaver gør, at man kan være med uanset niveau. Og det motiverer helt vildt, at uanset niveau, kan man lave en god bog.

Men det har ikke været uden besvær at få skrevet en bog til et bibliotek.

- Det har været sjovt, men også lidt svært at fine på de ting, der skal stå, siger Rasmus Grønholdt Nielsen.



Lån med hjem

Børnene har selv valgt illustrationer i deres bøger, og teksten har de skrevet i it-programmet, 'Skriv og læs', som er udviklet af Janus Madsen, der tidligere har været lærer på en af Odense-skolerne.

Og det gav børnene blod på tanden. Blandt andet Jamie Mert Skovsende, der havde skrevet så lang en bog, at han ikke kunne nå at læse alle sider på scenen til fredagens børnebogsmesse.

- Det var sjovt, rigtig sjovt, var meldingen fra Jamie Mert Skovsende, da han havde lavet sin oplæsning.