26-årig bilist gik amok i trafikken

En 26-årig mand fra Odense er sigtet for vold i forbindelse med vejvrede. Det oplyser Fyns Politi.

Manden kom kørende ad Niels Bohrs Allé i Odense i vestlig retning og skulle foretage et venstresving i nordlig retning ad Kallerupvej.

Her holdt han bag en anden bilist, der holdt tilbage for en fodgænger. Det generede åbenbart den 26-årige bagvedkørende bilist så meget, at han steg ud af sin bil og tildelte den forankørende bilist et slag, oplyser politiet.

Bilisten, der kom lettere til skade, meldte efterfølgende episoden til politiet. Episoden fandt sted onsdag klokken 14.30.