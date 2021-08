28-årig fængslet: Røveri udviklede sig til skuddrama i Rosengårdcentret

Den 28-årige mand blev ved et grundlovsforhør først på eftermiddagen mandag varetægtsfængslet. Manden er sigtet for to forhold: Røveri og for at have vist kniven i Føtex samt for at have truet politiet med kniven. Af sigtelsen fremgår det, at den anvendte kniv var en køkkenkniv, og på Twitter skriver Anklagemyndigheden ved Fyns Politi, at det var tale om "en stor kniv".