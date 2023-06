28-årig idømt fængsel for at have stjålet designermøbler

En 28-årig mand fra Odense er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have stjålet designermøbler.

Det skete ved retten i Odense mandag, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Natten til mandag modtog Fyns Politi en anmeldelse om knuste ruder omkring Odense-forstaden Sankt Klemens.

Da patruljen kom frem, fandt politiet en bil med flere tyvekoster i, mens gerningsmanden hurtigt blev fundet og anholdt i en nærliggende skov.

Møblerne havde ikke en værdi under 80.000 kroner, lyder det.



Allerede dagen efter blev manden fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han erkendte at have stjålet dissse tyvekoster.

Dette blev ifølge politiet takseret som en straksdom på de fire måneders ubetinget fængsel.

Den dømte er nu varetægtsfængslet indtil afsoning, hvilket han har kæret til landsretten.