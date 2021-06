290 millioner kroner dyrere end planlagt - her er letbanens etape to

Derudover vil Odense Kommune også gå i dialog med Region Syddanmark om at få regionen til at bidrage til en etape to.

Ved finansieringen af letbanens etape et finansierede Odense Kommune 48,1 procent af udgifterne, mens staten finansierede 47,6 procent og Region Syddanmark bidrog med de sidste 4,3 procent.

I støbeskeen siden 2011

Med foreslaget om at lade en ny letbanestrækning starte i Seden og slutte ved Sukkerkogeriet vil det være muligt at fragte 8.400 passagerer dagligt.

Hvis strækningen derimod skal fortsætte til Odense Zoo, er det daglige passagertal i stedet 12.100.

Ifølge rapporten vil en ny letbanestrækning være med til at sætte gang i investeringer og beskæftigelse i området.

Letbanens etape et blev besluttet i 2011, og allerede dengang var en etape to på tale. Letbanepassagererne skal dog stadig vente længe på, at letbanen kører. I foråret blev det meldt ud at letbanens etape et først kører med passagerer omkring årsskiftet.