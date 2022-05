3.000 elever til regatta: Phillip og kammeraterne dystede i dragebåde.

- JA!

Phillip Jensen var overordentligt glad, da kammeraterne fra Odense Katedralskole sejlede sig til en plads i finalen i de lange dragebåde på havnen i Odense.

Sammen med 2.999 andre elever fra de fire almene gymnasier i Odense, Tornbjerg Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole og Odense Katedralskole, var han til OS Regatta, som er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Men de seneste to år har det store event været aflyst af corona.

- Derfor er det ekstravigtigt, at vi tager sejren i dag, så vi kan vise dominans over for de andre skoler, smiler Phillip Jensen.

Skolefest og -farve

Hele Byens Ø var torsdag blevet fyldt godt op med boder, områder til sportsdyst af forskellig art, de mange gymnasieelever og en kappestrid på vandet i de 175,6 meter lange dragebåde.

Klædt i hver deres farve var mødtes skolerne på skift mod hinanden i dragebådene, der til sidst skulle ende i en hyldest og vandrepokal - én Sct. Knuds Gymnasium tog ved de sidste tre gange OS Regatta i 2017, 2018 og 2019.

- Det er rigtig fedt at gå videre, særligt fordi vi vandt over vores rivalgymnasium Sct. Knuds, griner Dina Zaabalawae, der ligesom Phillip Jensen går i 3.g på Odense Katedralskole.

Odense Katedralskole gik videre til finalen, men måtte se sig slået af Tornbjerg Gymnasium.

- Det er jo en dejlig festdag, hvor man kan samles og nyde foråret. Det er tegn på, at vi er tilbage efter corona, smiler Simon Pedersen, der er matematik- og fysiklærer på Odense Katedralskole.