31 trængte børnefamilier får påskekurv: - Det betyder rigtig meget at være tænkt på

31 trængte odenseanske børnefamilier kan se frem til at modtage en godtekurv med både påskeæg, færdigretter, malebøger og drinksbilletter til Storms Pakhus i løbet af påsken.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan gøre noget godt for børnefamilierne her og nu, siger en af de to koordinatorer hos Home-Start i Odense, Michala Bruun-Givskud. Hun fortsætter:

- Det betyder rigtig meget at være tænkt på i den her tid.

Godtekurven kommer fra den frivillige organisation Home-Start i Odense, der har fået midlerne doneret fra deres kolleger i Home-Start Århus, der havde dem i overskud.

- Jeg ved ikke helt præcist, hvad der er i de her kasser, så det bliver jo også lidt en påskegave til mig at finde ud af det, fortæller koordinator Thea Rehnholt Mammen.

Går til trængte børnefamilier

Home-Start støtter trængte familier, der af den ene eller anden årsag har brug for støtte.

- Det kan være, at man er blevet beriget med mange børn på en gang, at man står midt i en kaotisk skilsmisse eller måske har man et kolikbarn, der bare skriger, fortæller Michala Bruun-Givskud.

Hvis man står i en sådan situation, kan man få hjælp af den frivillige organisation, hvor man ugentligt får besøg af en familieven.

Det samme gælder nu, selvom det kan være svært, på grund af corona.

- Familierne og familievennerne ringer og facetimer, og de læser historier op for børnene på videochat. De sender også gækkebreve og SMSer, siger Thea Rehnholt Mammen.

Madpakker er en stor hjælp

Selvom det ikke er en del af den sædvanlige hjæp, Home-Start Odense tilbyder, er de glade for at kunne tilbyde det nu.

- Børnefamilierne har været sindssygt glade. Det betyder rigtig meget at være tænkt på, i den her tid, fortæller Michala Bruun-Givskud.

Det er dog ikke kun dem, der normalt har en familieven, der har fået tilbudt hjælpen.

- Vi har faktisk også ringet til alle dem, vi har på venteliste, som står og venter på at få en familieven.

Kølerum i Storms Pakhus

Normalt holder organisationen til blandt de kreative værksteder i Storms Pakhus i Odense, hvor de fremstiller genanvendeligt madpakkepapir af genbrugsstof og bivoks. Derfor måtte de også bede om hjælp.

- Vi turde ikke køre rundt med al maden på en gang i den her varme, så vi ringede til Storms, hvor vi normalt holder til, og de stillede op med nogle kølerum, forklarer Thea Rehnholdt Mammen.

Nu mangler de bare, at køre ud med gaverne.

-Jeg glæder mig til det. Jeg har aldrig prøvet det her før, og så glæder jeg mig selvfølgeligt også til at se familierne igen. Det er længe siden, at vi har set hinanden, fortæller Thea Rehnholt Mammen.

Hun er ikke i tvivl om, at der også bliver behov for familievenner efter coronaudbruddet.

- Vi forventer at få flere henvendelser fra familier, når vi kommer på den anden side af corona. Det sætter en familie under pres, det her, afslutter Thea Rehnholt Mammen.