34-årig solgte maleri inden sin død: Nu efterlyser familien det

- Min kone døde for syv måneder siden, og det kan virke tosset, men jeg vil bare rigtig gerne have dette maleri tilbage.

Sådan lyder bønnen fra Emma Schmidt, der på Facebook efterlyser et maleri, som hendes afdøde kone, Annette Nielsen, har malet.

Billedet hang i sin tid i parrets fælles lejlighed i Odense, og efterhånden som 32-årige Emma Schmidt er ved at prøve at samle stumperne af sig selv efter tabet, har hendes tanker kredset om maleriet. Problemet er bare, at det blev solgt til en ukendt kvinde for over to år siden.

Emma Scmidt håber dog, at hun ved hjælp af Facebook kan finde frem til maleriet, der måler cirka 120 gange 150 centimeter.

- Og at jeg må få det tilbage eller købe det. Det ville give mig noget af Annette igen, uden at det er et billede af hende, for det gør særligt ondt, siger hun.

Indtil videre er to opslag med en efterlysning af maleriet blevet delt over 20.000 gange i postnumre over hele landet.

Solgt for et symbolsk beløb

Emma Schmidt har ikke mange oplysninger om salget, men hendes bedste bud er, at det blev solgt i starten af 2018.

Det var sat til salg på Facebooks handelsside, Marketplace, og hun mener, at køberen gav et symbolsk beløb for det - omkring 100 kroner.

Kvinden kom i bil, men måtte vende tilbage dagen efter, da maleriet viste sig at være for stort, husker Emma Schmidt. Hun så hverken kvinden eller bilen, da Annette Nielsen bar maleriet ned fra lejligheden.

En passioneret sygeplejerske

Parret mødte hinanden i december 2017, og efter få måneder var de blevet forlovet og flyttet sammen.

- Når du ved det, så ved du det, siger Emma Schmidt, der nåede at være gift med sin hustru i fire måneder.

Annette Nielsen omkom 11. februar i år i forbindelse med en ulykke på cykel, da hun var på vej hjem fra sit job som sygeplejerske på Odense Universitetshospital.

Emma Schmidt (tv.) og Annette Nielsen (th.) blev gift 12. oktober 2019. Foto: Privat

Et job, som hun var meget passioneret omkring, fortæller Emma Schmidt, der derudover beskriver sin hustru som en livlig og omsorgsfuld person med et smittende grin. Og så var hun kreativ.

- Hun har givet mange malerier væk og har bevidst ikke gemt noget af det, siger Emma Schmidt og fortæller, at der er nogen, hun kender, der har Annettes malerier hængende, men at det fra deres fælles hjem betyder noget særligt.

Emma Schmidt beskriver maleriet som et dødt træ med to fugle i toppen, der sidder og spejder. Og for hende er det samtidig et billede på den situation, hun står i lige nu.

- Det giver mig håb. Man kan godt kigge ud på livet og finde en retning, selvom det er dødt, der hvor man står nu, siger hun.

Emma Schmidt ville gerne have beholdt billedet tilbage i 2018, men ifølge hende havde Annette Nielsen ikke længere et forhold til det og ville af med det. Foto: Privat

Meget taknemlig

Emma Schmidt er meget taknemlig for den store opmærksomhed, hendes efterlysning allerede har fået.

- Jeg bliver så glad og blød om hjertet. Det viser mig bare, at der stadig er sammenhold i vores samfund, og at man godt kan stå sammen om noget, der er vigtigt for én person, selvom det ikke betyder noget for andre, siger hun.

Indtil videre har ingen kunnet lede hende til maleriets ejermand, men hun håber stadig på, at der en dag tikker en besked ind. Og det gælder uanset, hvad der er blevet af maleriet.

- Jeg vil gerne vide det, selvom det er smidt ud eller brændt, så kan jeg lægge det til side, siger hun.

Emma Schmidt får hjælp til at bearbejde sin sorg, men synes, hun er ved at finde tilbage på benene igen. Hun håber, at hun kan give maleriet en central placering i et fremtidigt hjem.