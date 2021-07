35 procent har ikke bestilt vaccine i Vollsmose: - Man bliver meget nervøs

- Man hører så meget om, at man kan få blodpropper af vaccinen, så jeg ved det ikke (om hun skal have vaccinen, red.)

Asil Muhana, der er ung mor, påpeger også, at hun er bekymret for, hvad vaccinen måske kan bringe med sig af uønskede bivirkninger på længere sigt.

I hendes familie har folk dog alle taget imod vaccinen, og Asil Muhana er også blevet opfordret til at gøre det. Alligevel er hun afventende.

- Man bliver meget nervøs, siger hun.

Noget af det, der kan få den unge mor til at træffe sit valg, er mere information. Hun vil læse mere op på den viden, der er om vaccinen, inden hun tager sin endelige beslutning.

Ikke gode nok til at håndtere minoriteter

Og netop information fortæller leder af corona-taskforcen i Vollsmose, Rami Ezzeddine, er helt essentielt i forhold til de lave tal.

- Hvor noget måske tager to til tre dage at forplante sig i andre dele af landet, så skal man i Vollsmose lige have informationen ind. Der kan eksempelvis være sprogbarrierer, og der kan være noget omkring folks arbejdsforhold, som gør, at det tager længere tid, siger Rami Ezzeddine.