Selvom Danmarks største elektronikbutik POWER først åbner fredag klokken 06, har vennerne fra Odense Jesper Nordland, Mads René Johansen og Mikkel Hansen allerede lagt sig i kø.

- Det er faktisk mest det at være de første. Det er bare sjovt at kunne sige. Der er ikke så mange, der gør sådan noget her i Danmark, siger Jesper Nordland.

De tre venner indfandt sig i det opvarmede køtelt foran Rosengårdcentret klokken 19.07 onsdag, hvor de dermed skal tilbringe 35 timer, inden butikken åbner. Det tager de dog med ophøjet ro:

- Masterplanen er jo nok, at vi prøver at sove sent om natten, så vi kan sove det meste af dagen væk, siger Mikkel Hansen.

300 medarbejdere er på arbejde under åbningen.