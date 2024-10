35 timer i kø - var det det hele værd?

Mads René Johansen var en af de standhaftige første inde i den nye Power i Odense.

Sammen med to kammerater nåede de at ligge i kø i lidt over 35 timer. To fulde nætter på asfalten ude på Rosengårdscenterets parkeringsplads i Odense, med en nattetemperatur under ti grader, og en krop som stort set kun har været holdt i gang med bajere og energidrik. Det var, hvad de skulle igennem, for at være blandt de første.

Så er spørgsmålet så: Var det det hele værd?

- Både-og vil jeg sige. Det er jo mere den der måde, at man gør tingene sammen på sammen med kammeraterne. At prøve noget, man ikke lige er vant til at prøve hver eneste dag, siger Mads til TV 2 Fyn.