350 medarbejdere i fynsk kommune krænket af kollega eller leder

Flere ansatte i Odense Kommune har været udsat for krænkende adfærd i 2022.

I alt har 350 ansatte i kommunen været udsat for krænkende adfærd fra en leder eller kollega i 2022. Altså internt blandt de kommunalt ansatte.

I 2021 lå det tal på 313 ansatte. Altså er der sket en stigning på 11,8 procent.

Det fremgår af Odense Kommunes seneste trivselsrapport, som er foretaget blandt flere end 10.000 ansatte på tværs af kommunen.

Den hyppigste form for krænkelse på arbejdspladen er det, der i undersøgelsen bliver kaldt "diskriminering eller dårlig behandling." Her har 255 medarbejdere sat et kryds. Et tal, der er steget med 25 procent siden 2019.

Efter corona

Stigningen er der dog en naturlig forklaring på, hvis man spørger Nikolaj Møller-Jørgensen, der er HR-chef i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

- Jeg tror for det første, at der er større risiko for, at nogen føler sig krænket, når man mødes, end når man ikke mødes. I 2022 vendte vi jo fysisk tilbage på arbejde, modsat årene før, hvor vi arbejdede meget hjemme. Jeg er sikker på, at det er en væsentlig del af forklaringen, siger Nikolaj Møller-Jørgensen.

Men i 2019 arbejdede I jo ikke hjemme, og alligevel er jeres tal for i år højere end i 2019. Hvordan forklarer du det?

- Siden MeToo kom frem har det skabt et øget fokus på problemet, og heldigvis for det. Man kan forvente, at vi gør alt, hvad vi kan, for at komme krænkende adfærd til livs. Sidste år lavede vi for eksempel nye retningslinjer, og det kan være med til at skabe en stigning af registreringer.

- Der kan derfor være et skyggetal, der kommer frem, som man ikke så tidligere, og det kan være med til at hæve antallet.



Så du siger, at stigningen skyldes et øget fokus på problemet fra jeres side?

- Ikke direkte. Jeg kan jo ikke med sikkerhed sige, at det er forklaringen, men jeg har en tese om det. Vi sender et signal om, at vi gerne vil have de her sager frem i lyset, og det kan være en af årsagerne til, at tallet stiger.

Hvor meget skal tallet stige, før man ikke længere blot kan forklare sig med øget opmærksomhed på problemet?

- Tallet skal da helst falde, og vi gør alt, hvad vi kan, for at det falder. Men vi har ikke en målsætning om, at det skal være nul. Det ville være for urealistisk.

Hvad gør I, hvis tallet forsat er stigende til næste år?

- Først og fremmest håber jeg jo, at tallet falder. Men lige nu afventer vi effekten af de tiltag, vi allerede har sat i gang. Hvis det skulle vise sig at være utilstrækkeligt, så må vi vurdere, om vi kan gøre yderligere, siger HR-chefen

Større opmærksomhed på problemet

Trivselsrapporten afslører også, at flere ansatte føler sig udsat for andre andre alvorlige krænkelser.

20 medarbejdere fortæller således, at de har været udsat for seksuel chikane fra en leder eller kollega i 2022. Det er tre flere end i 2021.

Til gengæld viser trivselsundersøgelsen også, at flere ansatte synes, at de fik den hjælp og støtte, de forventede af arbejdspladsen, efter at have været udsat for krænkende adfærd.

Det gælder især dem, der havde været udsat for netop seksuel chikane.

I trivselsundersøgelsen er medarbejderne således blevet bedt om at vurdere kommunens håndtering af sager omkring krænkende adfærd og seksuel chikane.

På en skala fra 0-100, har Odense Kommune fået et gennemsnit på 69.

Det er en forbedring fra 2021, hvor kommunens håndtering fik vurderingen 35.

- Vores retningslinjer er meget handlingsanvisende. Vi beskriver, hvad man helt konkret skal gøre, hvis man føler sig krænket, siger Nikolaj Møller-Jørgensen og fortsætter:

- Vi har derudover udarbejdet noget dialogmateriale, så man på arbejdspladsen kan diskutere seksuel chikane. Det er noget, man kan bruge forbyggende, men også hvis situation opstår.

Selvom retningslinjerne nu er opdaterede, vil Nikolaj Møller-Jørgensen dog ikke garantere, at man næste år ser et fald i antallet af krænkelser hos kommunen.

- Vi synes jo selvfølgelig ikke, at det er godt nok, at vi har krænkelser, men når vi er en organisation på 14.000 mennesker, så der vil altid være nogen, der begår fejl eller dummer sig. Men vi er jo interesseret i at gøre noget ved det.

Krænket af en borger

Krænkelser af de kommunalt ansatte fra eksterne, altså borgere, patienter, elever, pårørende og lignende, ligger på et markant højere niveau end de interne.

I undersøgelsen har 1.441 svaret, at de er blevet udsat for en krænkende adfærd udefra.

I lighed med de interne krænkelser har flest også her svaret, at de har været udsat for diskriminering eller dårlig behandling. Det har 621 ansatte været udsat for - en stigning på over 51 procent siden 2019.

Tilsvarende episoder med eksterne viser, at 251 ansatte har følt sig seksuelt chikaneret af en borger, klient, patient, elev eller pårørende. En stigning fra 211 i 2019.

62 føler sig udsat for trusler fra en leder eller kollega, mens 892 er blevet truet af personer udefra.

I Nyborg Kommune lavede man i maj en lignende undersøgelse. Her havde man svært ved at få medarbejderne til at deltage i undersøgelsen.