37 smittede på UCL: Rektor frygter flere hjemsendelser

Smittetallet på UCL er stigende, og indtil videre er 37 lærerstuderende testet positiv for covid-19.

Torsdag og fredag har uddannelsesstedet haft besøg af coronatest-biler, som har testet omkring 1.500 studerende. Nu frygter rektoren, at endnu flere skal sendes hjem på den anden side af weekenden.

- Jeg tænker, at hvis vi tester så meget, som vi gør nu, så vil der dukke yderlige smittetilfælde op. Og det vil formentlig være spredt på andre uddannelser og andre områder, siger Jens Mejer Pedersen, der er rektor på UCL.

Han er ærgerlig over, at skolen igen skal gennemføre onlineundervisning for så mange studerende, men han håber på at hjemsendelse og testene kan få de studerende hurtigere tilbage på skolen.

Tests skal inddæmme smitten

Studerende fra flere forskellige uddannelser stillede sig i kø for at blive testet, og ifølge rektoren vil det give et overblik over, om der er studerende på andre uddannelser, som er smittet.

- Med så mange vi tester nu, vil der være nogen, der ikke har symptomer på covid-19, men som bærer smitten. Dem vil vi så kunne sætte ind over for, og også dem de har været i nærkontakt med, siger rektoren.

Han ser testene som et stærkt våben mod smittespredningen.

- Jeg ved godt, at det vil betyde, at vi formentlig finder endnu flere smittede blandt dem, der har ladet sig teste. Men så har vi mulighed for at inddæmme det og på den måde bringe smittetallet ned igen, siger han.

Opbakning fra de studerende

De studerende, som stadig er på skolen, er nervøse, men de stoler på, at UCL har situationen under kontrol.

- Jeg er helt tryg ved, at UCL har styr på det. Der er super fine retningslinjer. Vi spritter af og har haft mundbind på hele dagen, siger Tine Eliis Jensen, der er pædagogstuderende.

Og skulle det komme så vidt, at hun skal sendes hjem, ser hun ikke onlineundervisning som et problem.

- Det har vi jo haft hele foråret. Selvfølgelig kan det godt gå ud over det sociale. Men hellere det, end at der er en masse, der bliver smittet, siger hun.

Også Josefine Hylddahl, der er sygeplejerskestuderende, har forståelse for, hvis hun skal sendes hjem.

- Det er ærgerligt men nødvendigt. Det er sikkerheden først, siger hun.

Lige nu kigger UCL på, om de kan gøre noget for yderligere at mindste smitterisikoen.

- Vi gennemgår alle arrangementer hos os og aflyser eller udskyder alt det, som ikke er strengt nødvendigt rent fagligt. Det er alle sociale arrangementer, og der hvor vi inviterer eksterne ind på vores campus, siger rektor Jens Mejer Pedersen.