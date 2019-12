370 flyttes: Ansatte skal skabe udvikling og tryghed i Vollsmose

Flyttekasser med planter og kontorartikler blev mandag læsset af ved det, der tidligere udgjorde Humlehaveskolens lokaler i Vollsmose.

Her skal 235 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen finde sig til rette i den kommende tid.

Læs også Haveforening: Diskrimination af indvandrere var en nødløgn

- Der er mange ting, der skal falde på plads, og det er det, vi forsøger at få styr på lige nu, siger Camilla Aagaard, der er assisterende rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune.

De flere hundrede nye arbejdspladser skal være med til at sætte skub i bydelens positive udvikling. Udover Ældre- og Handicapforvaltningen skal Beskæftigelse- og Socialforvaltningen også flytte. I alt kommer 335 nye kommunale arbejdspladspladser til området, hvor 500 kommunalt ansatte allerede arbejder.

Arbejdspladser skal skabe tryghed

Udover Ældre- og Handicapforvaltningen rummer Humlehaveskolens tidligere bygninger også ungdomscenteret Camp U. Håbet er, at man med arbejdspladser og aktiviteter kan skabe mere liv og tryghed i det udsatte boligområde.

Den slags initiativer vinder indpas i flere lignende områder.

- Det handler om at se de udsatte boligområder som en del af byen i stedet for at lade områderne lukke sig om sig selv. De mennesker, der bor i de udsatte boligområder, skal have en større berøringsflade med byen udenom, ligesom byen også skal række ind i boligområdet, siger seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Marie Stender, i en pressemeddelelse.

Da den nye ghettoliste blev offentliggjort 1. december var Vollsmose endnu en gang på listen.

Læs også Utryghed i Vollsmose: Godt naboskab er afgørende for at få folk til at føle sig trygge