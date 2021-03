4-årige Cirkeline var til fodboldtræning: Næsby har fodboldspillere mellem 0 og 4 år på nyt hold

- Lige om lidt, så kan vi alle sammen en bold, fordi det skal man, når man er til fodbold, siger træneren på det nyeste foboldhold i Næsby Boldklub.

Det kan virke indlysende, men både spillernes ben og bolden imellem dem er lidt mindre end sædvanligt på holdet.

Holdet hedder nemlig Fugleungerne og er for spillere mellem nul og fire år.

- Rigtig mange fodboldklubber har ikke tidligere haft tilbud til de helt små, som man i rigtig mange år har set i gymnastikken, siger Jan Vindahl Hermann, der er børneudviklingstræner i Næsby Boldklub.

Det har man i et stykke tid gerne vil lave om på i Næsby Boldklub, og derfor har de besluttet at begynde træningen for de unge spiller, nu hvor de lempede restriktioner tillader det.

Ment som overgangsfase

Én af de små fodboldspillere, der lørdag driblede rundt med bolden i Næsby er fireårige Cirkeline Jørgensen, der med stor begejstring tog hjem fra træningen.

- Cirkeline har længe gerne villet starte til noget sport efter alt det her corona, og vi har ikke kunnet komme til indendørs sport, så derfor er det blevet til fodbold her, siger den lille fodboldspillers mor, Karina Jørgensen, der også var med på banen ligesom de andre forældre.

Celine Jørgensen var med til lørdagens træning på holdet "Fugleunger". Foto: August Sandberg

Initiativet til at samle de små fodboldspillere kom som inspiration fra mange gymnastikhold, der har sportstilbud til de helt små børn.

- Det har man så i Næsby Boldklub syntes, at der skulle laves om på, med på grund af restriktionerne har det været lidt undervejs, siger Jan Vindahl Hermann.

Børnen bliver præsenteret for rigtige fodboldtermer og øvelser, men fokus ligger et andet sted på Fugleungerholdet.

- Vi laver tilbuddet, så det er legen i fokus. Selvfølgelig krydrer vi det med øvelser, men det er for at få dem til at vænne sig til at være i klubben, så vi kan lave en fin overgangsfase til, at de kan blive en del af rigtige fodboldhold, forklarer træneren.

Sjovt at være til fodbold

Fugleungerne spurtede rundt mellem hinanden fra 10 til 11 lørdag, og der er ingen tvivl om, at det var sjovt for Cirkeline Jørgensen, der stadig har masser af energi efter træningen.

- Der er noget fællesskab i det, og der er også en masse hygge. Og hun får brugt noget krudt, griner Karina Jørgensen.

For at overholde coronarestriktionerne blev børn og deres forældre inddelt efter børnenes alder, så der ikke var mere end de 25 personer på banen, som der må være.

Jan Vindahl Herman ser holdet som en god måde at vænne sig til at være en del af klubben. Foto: August Sandberg

29 børn og forældre var tilmeldt til lørdagens træning, men der er masser af plads til flere små fodboldtalenter endnu.

- Man skal komme ned og være en del af Fugleungerne, fordi vi har et godt tilbud, der favner bredt. Vi har en hyggelig time med en bold på børnenes præmisser, lyder det fra Jan Vindahl Hermann.

