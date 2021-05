40-årig varetægtsfængslet efter knivstikkeri i Odense

Den mand, der onsdag formiddag blev anholdt og sigtet for at stikke en 50-årig i halsen ved Skulkenborg i Odense, er Kristi himmelfartsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det skriver fyens.dk.

Den varetægtsfængslede er en 40-årig mand. Sigtelsen går på vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Knivstikkeriet er sket med en såkaldt "push dagger", som er en t-formet kniv med et kort blad.

Ifølge avisen kom det frem i retten, at offeret under afhøring på OUH har forklaret, at den 40-årige havde spurgt ham efter narkotika.