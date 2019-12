400 morgenfriske badegæster tog en dukkert i seks grader koldt havnebad

Hundredvis af morgenfriske badegæster troppede på årets sidste dag op ved Odense Havnebad for at få en dukkert i det kolde nytårsvand.

Læs også Sådan bliver det fynske nytårsvejr

- Det er en fed måde at starte dagen på. Så er jeg klar til at slutte ordentligt af senere, siger Paw Sørensen, der er kommet hele vejen fra Brønderslev for at holde nytår i Odense.

Solen skinnede på årtiets sidste dag, og det var vindstille, og selv med en badevandstemperatur på kun seks grader var omkring 400 vinterbadere mødt op.

00:36 Se de elegante hop i vandet nytårsaftensdagsmorgen. Video: Mads Ingemann Luk video

Uundværligt morgengys

Vinterbadeklubben Odins Vig bød på bobler og snacks til de friske fremmødte.

- Kom ned og prøv det. Det er fantastisk, siger Winnie Storm, der er formand for Odins Vig.

- Mange af dem, der kommer i dag, er her, fordi der skal ske noget nyt. Det giver et kick at hoppe i det kolde vand. Der er også mange faste, der kommer i dag. De kan simpelthen ikke undvære det. Der er en speciel stemning hernede i dag, forklarer hun.

Odense Havnebad er gratis og holder åbent hele året - dog ikke juledag og nytårsdag.