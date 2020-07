4.000 tilskuere på stadion: - Det betyder virkelig meget

Åååh, Odense Boldklub. Øens stolthed. I hvid og blå ...

Sådan lyder det blandt andet, når OB's fans folder sig ud på tribunerne til de stribedes hjemmekampe.

De seneste måneder har der dog ikke været meget volumen på sangen, fordi coronapandemien har lukket de fleste fynske fans ude.

Når der ikke er nogen tilskuere, mister det lidt af nerven og intensiteten. Det er tomt, ikke bare bogstavligt, men også følelsesmæssigt Carsten Hvid Larsen, lektor, Syddansk Universitet

Indtil i aften.

For første gang er det nemlig tilladt at have op til 4.000 tilskuere på plads på tribunerne.

- Det betyder virkelig meget, uanset hvilken kamp det er. Det bliver virkelig nice, siger angriberen Sander Svendsen forud for onsdagens kamp til OB's hjemmeside.

Adrenalin og energi

Og det er ikke bare noget, spillerne skal sige. Sådan lyder det fra Carsten Hvid Larsen, som er lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i sportspsykologi.

- Det har en betydning i forhold til adrenalin og energi. Dermed kan det også give en retning i forhold til den enkelte spiller, og hvad der skal kæmpes for. Psykologisk har det en betydning, siger han.

Siden 18. juni har der været forsøg med tilskuere på Odense Stadion, men ikke mere end 500 i alt.

Dermed er kampen mod Silkeborg den første, hvor der vil være publikum spredt på hele stadion - dog fortsat med en tom stol mellem hver tilskuer.

Tilskuerne har stor betydning for spillerne, lyder det fra en ekspert i sportspsykologi. Foto: Lasse Beck Frost

Mister nerven

Stemningen med tilskuere er noget, spillerne især kommer til at mærke til en hjemmebanekamp som den mod Silkeborg, lyder det fra Carsten Hvid Larsen.

- Der er noget omkring hjemmebane, der altid har betydning for holdets præstation, og derudover er der noget tryghed i at spille foran egne tilskuere. Det har været udvisket i den tid, de ikke har været der, så det har en psykologisk betydning, siger Carsten Hvid Larsen.

Hvilken betydning har det haft under corona, når holdene har spillet for tomme stadions?

- Jeg har selv været på stadion under corona. Når der ikke er nogen tilskuere, mister det lidt af nerven og intensiteten. Det er tomt, ikke bare bogstavligt, men også følelsesmæssigt, siger Carsten Hvid Larsen.

Sidst de to hold mødtes endte kampen med et rungende nederlag til OB på 6-0 på udebane i Silkeborg. Så galt skal det helst ikke gå onsdag aften, og måske kan fansenes sange på tribunerne hjælpe en sejr på vej.

- De giver os en energi og en aura rundt om kampen, som giver de sidste ekstra procent til at kunne vinde kampen, siger Sander Svendsen til OB's hjemmeside.