47 bandemedlemmer på kontanthjælp: - De skal ikke pisse på samfundet, mens vi belønner dem med penge

På mandag får 47 bandemedlemmer udbetalt kontanthjælp af Odense Kommune.

Odense Kommune udbetaler hver måned offentlig ydelse til mellem 40 og 60 bandemedlemmer. Tallet varierer, men det bliver sjældent mindre, fordi kontanthjælpsmodtagerne kommer i arbejde.

Rettelse Kontanthjælpsydelsen kan variere fra lige knap 3.000 kroner til lige over 15.000 kroner. Beløbet af afhængigt af alder, forsøgerpligt og jobparathed.

- Det går op og ned, fordi vi sanktionerer konstant og hele tiden. Nogle gange bliver man frataget sin hjælp, eller man kommer i fængsel. Selvom tallet bevæger sig, er det de samme mennesker fra den samme hårde kerne, fortæller beskæftigelses- og socialrådmand. Brian Dybro (SF).

Bandemedlemmer stresses

I 2017 oprettede Odense Kommune en specialenhed, der har til formål at stresse de bandemedlemmer, der forsørger sig selv med kontanthjælp.

- Der er, fordi vi ikke vil have, at man snyder fællesskabet ved både at få udbetalt kontanthjælp og samtidig render og laver bandekriminalitet. De skal jo ikke pisse på samfundet, mens vi belønner dem med penge, siger rådmanden.

Bandemedlemmer på kontanthjælp skal i langt højere grad end andre kontanthjælpsmodtagere deltage i samtaler med deres sagsbehandlere. Flere skal også dagligt møde op fysisk, hvis de vil sikre sig, at pengene rammer bankkontoen på månedens sidste hverdag.

- Det, synes de, er voldsomt irriterende. Når de ikke gør det, kan vi sanktionere dem i deres kontanthjælp, og vi kan også på et tidspunkt give dem karantæne fra kontanthjælpssystemet i op til tre måneder, fortæller Brian Dybro.

Lettere for politiet

I øjeblikket lever 25 procent af bandemedlemmerne på kontanthjælp ikke op til de krav, Odense Kommune stiller dem. De er dermed ved at ryge ud af kontanthjælpssystemet. Derudover har 10 ud af 14 bandemedlemmer misset den daglige mødepligt.

- Når vi fratager dem kontanthjælp, gør det det også lettere for Skat og politi at konfiskere deres ting. Hvis de eksempelvis kører rundt i store, dyre biler, men ikke har nogen offentlig indtægt, er det jo nok, fordi det kommer fra kriminalitet, siger Brian Dybro.

Ifølge rådmanden er der planer om at oprette endnu en specialenhed, der skal have fokus på kommunens øvrige kriminelle, der ikke er organiseret i bander.