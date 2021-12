500 tider flået væk: På søndag åbner et nyt vaccinationscenter i Dyrup

- Der er en fælles forståelse af, at vi har brug for vaccinationer nu for at komme igennem vinteren, siger Sigurd Broesby-Olsen, der er ledende overlæge ved OUH og ansvarlig for vaccinationsindsatsen.

Tider flået væk

På flere pressemøder er der blevet opfordret til at bestille tid til vacciner som et led i indsatsen for at få bugt med smitten.

Og det har vaccinecentret i Dyrup tydeligt mærket.

- Vi har lagt 500 tider ud til formiddag, og de var væk på under en time. Der et behov og alle er interesserede, forklarer Sigurd Broesby-Olsen.