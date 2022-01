55-årig odenseaner dømt for dødstrusler mod Mette F. og Brostrøm

Dødstrusler også til pædagoger

Den 55-årige mand var mandag mødt op i retten med en T-shirt med teksten "I har våben, vi har ord - accepterer i folkemord?".

Hans trusler var ligeledes ikke for sarte sjæle. Blandt andet havde han udtalt om Mette Frederiksen og Søren Brostrøm, at "de fortjener at blive slået ihjel", skriver Fyens Stiftstidende.

Ligesom at han havde sagt om pædagoger, at de skulle "nakkeskydes og have hældt sprit ned i halsen".